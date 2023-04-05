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1 час назад

Глава ВФЛА заявил о несоответствии отстранения российских легкоатлетов Олимпийской хартии

ТАСС

Отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований противоречит Олимпийской хартии. Об этом в среду на заседании комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту заявил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов.

Глава ВФЛА заявил о несоответствии отстранения россиян Олимпийской хартии
Фото: ФПК ФПК

23 марта Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) восстановила членство ВФЛА после семилетней допинговой дисквалификации, однако одновременно с этим продлило отстранение российских спортсменов в связи с событиями на Украине.

"В своем письме World Athletics мы не согласились с вынесенным решением, которое не соответствует Олимпийской хартии", - сказал Иванов.

Глава ВФЛА напомнил, что в World Athletics будет создана рабочая группа, которая займется вопросом допуска российских легкоатлетов к международным соревнованиям в нынешних условиях.

Легкая атлетика,Петр Иванов,Госдума,
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