Глава ВФЛА заявил о несоответствии отстранения россиян Олимпийской хартии

Отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований противоречит Олимпийской хартии. Об этом в среду на заседании комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту заявил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов.

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23 марта Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) восстановила членство ВФЛА после семилетней допинговой дисквалификации, однако одновременно с этим продлило отстранение российских спортсменов в связи с событиями на Украине.

"В своем письме World Athletics мы не согласились с вынесенным решением, которое не соответствует Олимпийской хартии", - сказал Иванов.