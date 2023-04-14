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16 часов назад

На Украине опубликовали приказ о запрете соревноваться со спортсменами из РФ и Белоруссии

ТАССиещё 16

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Жан Беленюк опубликовал приказ Министерства молодежи и спорта Украины о запрете спортсменам выходить на соревнования, в которых участвуют спортсмены из России и Белоруссии. За нарушение приказа спортивные федерации будут лишаться финансирования.

На Украине опубликовали приказ о запрете соревноваться со спортсменами из РФ и Белоруссии
Фото: ТАССТАСС

"Вот мы и дождались официального приказа", - написал депутат в четверг в своем Telegram-канале и разместил фотографии документа.

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"Запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины <...> принимать участие в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из РФ и Республики Беларусь", - говорится в приказе. Документ поручает чиновникам министерства отзывать делегации из командировок в случае участия в состязаниях российских и белорусских спортсменов. Чиновники также должны отслеживать соревнования, а при выявлении нарушений приказа - подавать документы на лишение федерации по данному виду спорта статуса национальной. Именно этот статус дает право федерациям на государственное финансирование.

На фотографии приказа не указана дата, депутат также не уточняет, с какого момента начинает действовать документ. На сайте и в социальных сетях Минспорта информация о приказе пока не размещена.

Власти Украины неоднократно требовали запрета на участие спортсменов из РФ в соревнованиях. Исполком Международного олимпийского комитета 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

31 марта член исполкома Национального олимпийского комитета Украины Олег Немчинов, являющийся министром кабинета министров страны, заявил, что украинские спортсмены не станут участвовать в отборочных соревнованиях к летней Олимпиаде 2024 года, в которых будут выступать российские атлеты.

Легкая атлетика,Жан Беленюк,Верховная Рада,
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