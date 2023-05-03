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Олимпийская чемпионка по легкой атлетике умерла в возрасте 32 лет

Американская легкоатлетка Тори Боуи умерла на 33-м году жизни. Об этом сообщается в социальных сетях спортивного агентства Icon Management, клиенткой которого спортсменка являлась.

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике умерла в возрасте 32 лет
© газета.ру

О причинах смерти американки не сообщается.

«Тори была чемпионкой, лучом света, который сиял очень ярко! Мы действительно убиты горем, и наши молитвы с семьей и друзьями», — говорится в заявлении агентства.

Легкоатлетка становилась чемпионкой Олимпийских игр — 2016 в Рио-де-Жанейро. Вместе с партнерами по команде она выиграла эстафету 4 по 100 метров. На той же Олимпиаде она выиграла серебряную и бронзовую награды.

Помимо этого, она является двукратной чемпионкой, а также бронзовым призером мировых первенств.

Ранее сообщалось, что умер журналист и известный болельщик ЦСКА Андрей Малосолов.

С 1987 года Малосолов являлся активным болельщиком ЦСКА. Через три года он основал «Русский Фан-Вестник». В разное время Малосолов работал в таких изданиях как «Комсомольская правда», «Российская газета», РИА Новости. Он работал не только в спортивном направлении, а еще освещал конфликты в Чечне и Югославии.

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