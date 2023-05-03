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Первого олимпийского призёра в истории Ботсваны дисквалифицировали на три года за допинг

Серебряного призера Олимпийских игр по легкой атлетике Найджела Амоса дисквалифицировали на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

Первого олимпийского призёра в истории Ботсваны дисквалифицировали
© РИА Новости

В допинг-пробе ботсванского спортсмена были обнаружены метаболиты GW1516. Срок дисквалификации Амоса отсчитывается с 12 июля 2022 года. Все результаты легкоатлета, показанные им с 4 июня 2022 года, аннулированы.

Напомним, Амос является серебряным призёром Олимпиады 2012 года в Лондоне. Спортсмен завоевал награду в беге на 800 м и стал первым олимпийским призёром в истории Ботсваны. Также легкоатлет становился чемпионом Универсиады в Казани, завоевал четыре золотых медали чемпионатов Африки и был победителем забега на 800 м на Играх Содружества в 2014 году и Африканских играх в 2015 году.

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