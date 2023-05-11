Российского легкоатлета Пищальникова дисквалифицировали на четыре года

Участник двух Олимпиад, семикратный чемпион России в метании диска легкоатлет Богдан Пищальников дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU).

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В допинг-пробе спортсмена были обнаружены следы дегидрохлорометилтестостерона. Дисквалификация Пищальникова отсчитывается с 20 марта 2023 года. AIU также аннулировал результаты атлета с 15 июля 2012 года по 20 марта 2023 года. Пищальников завершил карьеру в 2012 году.

Организация также дисквалифицировала на два года многократного призера чемпионатов России Алексея Товарнова, выступавшего в метании копья. Он не участвовал в соревнованиях с 2017 года. Срок начала дисквалификации - 30 июня 2022 года.

LIMS - Laboratory Information Management System, в ней фиксировались действия, связанные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA), эксперты организации пришли к выводу, что с ними проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.

Российская сторона настаивала на своей непричастности к этому, что привело к судебному разбирательству. Спортивный арбитражный суд встал на сторону WADA, однако лишь частично согласился с наложенным антидопинговым агентством пакетом санкций в отношении российского спорта, которые действовали до декабря 2022 года.