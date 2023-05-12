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Названа дата рассмотрения FIG вопроса возвращения российских гимнастов

Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) отложил до июля решение вопроса по допуску российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. Об этом рассказал РИА Новости президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов.

Названа дата рассмотрения FIG вопроса возвращения российских гимнастов
© РИА Новости

«Исполком FIG проходит в данный момент. Они отложили до июля принятие решения по допуску российских спортсменов», - пояснил Титов.

Исполком FIG проходит с 12 по 13 мая в турецкой Анталье. Отстранение россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации оставлено в силе до следующего заседания исполнительного комитета, которое должно состояться 19-20 июля в швейцарской Лозанне.

При этом 6 марта GEF отстранил главного тренера сборной России Ирину Винер от любых международных турниров и мероприятий под эгидой FIG. Срок действия ограничений составляет два года. Он начнет отсчитываться после снятия мер, введенных против российских атлетов на фоне конфликта на Украине. При этом Ирина Винер, комментируя свое отстранение, заявила, что не следует обращать внимание на ограничительные меры со стороны международных федераций.

В свою очередь российские гимнастки обратились с открытым письмом к президенту Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ. Спортсменки попросили отменить дисквалификацию главного тренера сборной России.

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