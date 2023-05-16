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Свыше 2 тыс. человек примут участие в полумарафоне в окрестностях челябинского Парижа

Полумарафон в окрестностях села Париж Нагайбакского района Челябинской области объединит свыше 2 тыс. участников со всей России. Об этом во вторник сообщает пресс-служба областного министерства по физической культуре и спорту.

В Челябинской области пройдет парижский полумарафон
© РИА Новости

"Парижский полумарафон состоится в седьмой раз, он пройдет 28 мая в селе Париж Челябинской области, - говорится в сообщении. - В этом году на старт выйдут свыше 2 тыс. участников со всего Южного Урала и России, слоты на все дистанции на сегодняшний день закончились. Среди участников полумарафона - профессиональные спортсмены и тренеры Южного Урала".

По данным пресс-службы, на дистанцию в 10 км выйдет главный тренер сборной Челябинской области Александр Колесников. За первое место и призовой фонд на дистанции 21,1 км поборются бронзовый призер чемпионата России 2022 года в марафоне Евдокия Букина, победитель первенства России по легкой атлетике Никита Павлов, победительница первенства России по легкой атлетике Анна Минуллина, участница российских соревнований по суточному бегу Вероника Скрипник.

Пресс-служба отмечает, что на полумарафоне ожидают также призера первенства России в беге с препятствиями Екатерину Дорожкову, победительницу первенства России Анастасию Садыкову и других спортсменов.

Село Париж в Нагайбакском районе Челябинской области основали казаки в 1842 году и назвали так в честь столицы Франции в память о пребывании там русских войск после разгрома наполеоновской армии. Главная достопримечательность села - уменьшенная копия Эйфелевой башни, ее высота составляет 50 м.

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