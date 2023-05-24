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Оставшаяся в России из-за ковида австралийка Парнов не решила, за кого выступать

Оставшаяся в России из-за пандемии коронавируса прыгунья с шестом из Австралии Алла-Александра Парнов пока не приняла решения, за какую страну будет выступать после того, как российских спортсменов допустят до международных стартов. Об этом спортсменка сообщила ТАСС в среду.

Австралийская прыгунья, оставшаяся в России из-за ковида, не решила, за кого выступать
© РИА Новости

19-летняя дочь российского тренера Александра Парнова, уехавшего работать в Австралию в 1990-х годах, в среду на командном чемпионате России в Сочи прыгнула на 4,10 метра и установила личный рекорд в прыжках на стадионе.

"Мне только 19 лет, я пока не думала об этом, - ответила спортсменка на вопрос, с какой страной связывает свое будущее. - Сейчас я прыгаю здесь, девочки очень высокого уровня, я улучшаю свои результаты здесь, чему очень рада. Пока я не решила ничего, когда будет возможность выступать на международных стартах, тогда и посмотрим".

"Так получилось, что я осталась в России из-за ковида. Сейчас меня все устраивает. Мой отец меня тренирует, он здесь со мной, это все, что мне надо", - добавила Парнов, последний раз выступавшая в Австралии в 2019 году.

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