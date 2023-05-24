Австралийская прыгунья, оставшаяся в России из-за ковида, не решила, за кого выступать

"Мне только 19 лет, я пока не думала об этом, - ответила спортсменка на вопрос, с какой страной связывает свое будущее. - Сейчас я прыгаю здесь, девочки очень высокого уровня, я улучшаю свои результаты здесь, чему очень рада. Пока я не решила ничего, когда будет возможность выступать на международных стартах, тогда и посмотрим".