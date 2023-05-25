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46 минут назад

В Сочи спасли лягушонка, который оказался на трассе во время мужского забега с/п

Чемпионат.com

В Сочи проходит Командный чемпионат России — 2023. Одним из стартов сегодня, 25 мая, был мужской забег на 3000 метров с препятствиями. В яме с водой, которую успешно преодолели спортсмены, оказался маленький лягушонок.

На чемпионате России по легкой атлетике спасли лягушонка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сначала в кадре показали лягушонка, который находился рядом с ямой с водой. После того, как спортсмены преодолели это препятствие, лягушонок оказался в воде. Один из смотрителей соревнований успел выбежать на трассу до появления спортсменов, вытащив земноводное. Лягушонок был успешно доставлен в безопасное место, где ему ничего не угрожает.

Скриншот

Первое место в забеге занял представитель Алтайского края Ильдар Надыров. Второе место осталось за Максимом Якушевым, третьим финишировал Никита Калганов.

Легкая атлетика,Максим Якушев,
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