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Ласицкене считает, что ее международная карьера завершена

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене после выступления на командном чемпионате России по легкой атлетике в Сочи высказала мнение, что ее международная карьера завершена. Ее слова приводит «РИА Новости».

Ласицкене считает, что ее международная карьера завершена
© РИА Новости

«Я считаю, что моя международная карьера завершена. Все давно решено, что бы мы ни делали, я думаю, нас там не ждут. Я не питаю никаких надежд», — сказала Ласицкене.

При этом она призналась, что пока не готова завершить свою карьеру и хочет «еще попрыгать».

Напомним, что в марте 2022 года Всемирная легкоатлетическая ассоциация отстранила легкоатлетов РФ от соревнования под своей эгидой. На счету Ласицкене золото Олимпийских игр в Токио, три золота чемпионатов мира, золото чемпионата Европы, 26 побед на этапах Бриллиантовой лиги и ряд наград чемпионатов мира и Европы в помещении.

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