Ласицкене считает, что ее международная карьера завершена

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене после выступления на командном чемпионате России по легкой атлетике в Сочи высказала мнение, что ее международная карьера завершена. Ее слова приводит «РИА Новости».

«Я считаю, что моя международная карьера завершена. Все давно решено, что бы мы ни делали, я думаю, нас там не ждут. Я не питаю никаких надежд», — сказала Ласицкене.

При этом она призналась, что пока не готова завершить свою карьеру и хочет «еще попрыгать».