Усэйн Болт: «После моего ухода все пошло на спад»

«После моего ухода все пошло на спад». Болт заявил о желании развивать популярность легкой атлетики в мире
Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции ямаец Усэйн Болт заявил, что хотел бы играть более значимую роль в развитии и популяризации легкой атлетики.
Болт завершил легкоатлетическую карьеру после выступления на чемпионате мира в Лондоне в 2017 году, позже 36 летний спортсмен попробовал себя в футболе.
— Я уделяю много времени семье, а вот легкой атлетике не так много, как хотелось бы, но я все равно стараюсь быть в курсе происходящего. Я все еще жду ответа от World Athletics. Я связался с ними и дал знать, что хотел бы оказать большее влияние на спорт.
Да, это будет сложный процесс. После моего ухода все пошло на спад из за того, кем я был и насколько велика моя персона. Но я думаю, что со временем все станет лучше. Молодые спортсмены подрастают, и я вижу несколько личностей, которые нужны этому спорту. Надеюсь, в ближайшие годы ситуация изменится, а я смогу помочь развитию легкой атлетики, — приводит слова Болта агентство Рейтер.
Болт завоевал два золота на Играх 2008 в Пекине, по три — в 2012 году в Лондоне и в 2016 в Рио де Жанейро. Кроме того, на счету ямайца 11 побед на чемпионатах мира, а также ряд мировых рекордов.
«После моего ухода все пошло на спад». Болт заявил о желании развивать популярность легкой атлетики в мире
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