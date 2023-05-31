Усэйн Болт: «После моего ухода все пошло на спад»

— Я уделяю много времени семье, а вот легкой атлетике не так много, как хотелось бы, но я все равно стараюсь быть в курсе происходящего. Я все еще жду ответа от World Athletics. Я связался с ними и дал знать, что хотел бы оказать большее влияние на спорт.



Да, это будет сложный процесс. После моего ухода все пошло на спад из за того, кем я был и насколько велика моя персона. Но я думаю, что со временем все станет лучше. Молодые спортсмены подрастают, и я вижу несколько личностей, которые нужны этому спорту. Надеюсь, в ближайшие годы ситуация изменится, а я смогу помочь развитию легкой атлетики, — приводит слова Болта агентство Рейтер.