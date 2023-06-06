Мировой рекордсмен в прыжках в высоту дал совет российскому прыгуну

Мировой рекордсмен в прыжках в высоту кубинец Хавьер Сотомайор в эфире «Матч ТВ» дал совет российскому прыгуну Даниле Лысенко.

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В понедельник Сотоймайор принял участие в шоу забеге на 60 метров в рамках «Недели легкой атлетики», которая проходит в Москве. Ему принадлежит мировой рекорд в прыжках в высоту — 245 см. Этот рекорд держится с 1993 года. Позже Сотомайор сказал, что поздравит Лысенко, если россиянин побьет его рекорд.

— Данил Лысенко — очень молодой спортсмен и довольно высоко прыгает. Достаточно хорошая техника. Но ему разбегаться надо быстрее, — сказал Сотомайор в эфире «Матч ТВ».