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Мировой рекордсмен в прыжках в высоту Сотомайор дал совет россиянину Лысенко

Мировой рекордсмен в прыжках в высоту кубинец Хавьер Сотомайор в эфире «Матч ТВ» дал совет российскому прыгуну Даниле Лысенко.

Мировой рекордсмен в прыжках в высоту дал совет российскому прыгуну
© Матч ТВ

В понедельник Сотоймайор принял участие в шоу забеге на 60 метров в рамках «Недели легкой атлетики», которая проходит в Москве. Ему принадлежит мировой рекорд в прыжках в высоту — 245 см. Этот рекорд держится с 1993 года. Позже Сотомайор сказал, что поздравит Лысенко, если россиянин побьет его рекорд.

— Данил Лысенко — очень молодой спортсмен и довольно высоко прыгает. Достаточно хорошая техника. Но ему разбегаться надо быстрее, — сказал Сотомайор в эфире «Матч ТВ».

«Неделя легкой атлетики» проходит в Москве с 5 по 10 июня. В ее рамках запланированы шоу забеги с участием звезд спорта и медиа, день прыжков в высоту, день прыжков в длину и тройным, день спринта и Мемориал братьев Знаменских. Соревнования транслируются в прямом эфире канала «Матч ТВ».

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