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Чемпион Европы 2015 года в прыжках в высоту Цыплаков завершил карьеру

Победитель зимнего чемпионата Европы 2015 года в Праге прыгун в высоту Даниил Цыплаков принял решение завершить карьеру. Об этом ТАСС сообщил в четверг отец и тренер спортсмена Александр Цыплаков.

Чемпион Европы 2015 года в прыжках в высоту Цыплаков завершил карьеру
© ТАСС

"Даниил решил завершить карьеру, причиной тому стали хронические проблемы с мениском, - заметил собеседник ТАСС. - После того, как ему в третий раз почистили мениск, стало ясно, что смысла прыгать больше нет, высоких результатов уже невозможно добиться".

Даниилу Цыплакову 30 лет, в 2015 году в составе сборной России он стал победителем командного европейского первенства в Чебоксарах. Последний раз спортсмен принимал участие в соревнованиях год назад, когда на Дне прыжков в высоту в Москве занял третье место с результатом 2,20 метра.

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