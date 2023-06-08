Чемпион мира 2013 года прыгун в длину Меньков допустил завершение карьеры в конце сезона

"Последний раз я прыгал за восемь метров в начале прошлого года, - заметил Меньков. - Скорость у меня еще есть, но боль в ноге не дает возможности как следует оттолкнуться. Все, что у меня есть сейчас, получается только за счет быстрого разбега. И уже есть мысли, что этот сезон будет для меня последним, но посмотрю еще, как все сложится".