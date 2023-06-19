Чемпион России по бегу получил два года колонии за избиение соседа

Чемпион России по бегу Александр Хютте получил два года колонии за избиение соседа
Чемпион России по бегу Александр Хютте приговорен к 2 годам колонии за нападение на соседа.
23 мая 2022 года Хютте напал на 49-летнюю женщину в подъезде дома на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге. Через час он набросился на 54-летнего мужчину в лифте, при этом экс-спортсмен был в одних трусах.
Оба пострадавших были госпитализированы: женщина – с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами в удовлетворительном состоянии, мужчина – с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга в состоянии средней степени тяжести.
Хютте был задержан полицией, на него составили административный протокол и возбудили уголовное дело.
«Суд назначил Хютте наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии общего режима», – сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Суд взыскал с Хютте в счет материального ущерба потерпевшего 40 221 рубль, в счет возмещения морального вреда – 450 тысяч рублей. Вину Хютте признал частично.
В 2017 году бывшего бегуна дисквалифицировали на 4 года за прием запрещенных препаратов и уклонение от сдачи допинг-пробы. Срок дисквалификации отсчитывался с 2015-го.
В сентябре 2021-го Хютте был задержан с наркотиками.
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