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Чемпион России по бегу Александр Хютте получил два года колонии за избиение соседа

Чемпион России по бегу Александр Хютте приговорен к 2 годам колонии за нападение на соседа.

Чемпион России по бегу получил два года колонии за избиение соседа
© РИА Новости

23 мая 2022 года Хютте напал на 49-летнюю женщину в подъезде дома на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге. Через час он набросился на 54-летнего мужчину в лифте, при этом экс-спортсмен был в одних трусах.

Оба пострадавших были госпитализированы: женщина – с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами в удовлетворительном состоянии, мужчина – с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга в состоянии средней степени тяжести.

Хютте был задержан полицией, на него составили административный протокол и возбудили уголовное дело.

«Суд назначил Хютте наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии общего режима», – сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд взыскал с Хютте в счет материального ущерба потерпевшего 40 221 рубль, в счет возмещения морального вреда – 450 тысяч рублей. Вину Хютте признал частично.

В 2017 году бывшего бегуна дисквалифицировали на 4 года за прием запрещенных препаратов и уклонение от сдачи допинг-пробы. Срок дисквалификации отсчитывался с 2015-го.

В сентябре 2021-го Хютте был задержан с наркотиками.

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