Прыгун в высоту россиянин Данил Лысенко выполнил олимпийский норматив

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту россиянин Данил Лысенко завоевал золото на международном турнире «Мы вместе», который проходит в Бресте (Беларусь).

Российский спортсмен показал результат 2,33 метра и выполнил квалификационный олимпийский норматив. Вторым стал белорусский легкоатлет Дмитрий Набоков, результат которого составил 2,20 метра. Третье место на соревнованиях занял россиянин Матвей Рудник (2,20), который оказался ниже по количеству попыток.

Таким образом, Лысенко повторил лучшим результат сезона в мире. Квалификация на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) стартовала 1 июля 2023 года и продлится до 30 июня 2024 года.