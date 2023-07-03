Германия не пригласила россиян на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Спортсмены из России и Беларуси не смогут выступить на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет в Германии. Об этом заявил главный тренер сборной России Александр Костоглод, рассказавший о решении организаторов, которые сослались на проблемы с "обеспечением безопасности".

Этот турнир пройдет в Дуйсбурге с 23 по 27 августа и станет отборочным для участия в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

"Мы в июне получили письма от итальянской стороны, где проводилось первенство мира до 19 и 23 лет, и от немецкой, где будет проходить взрослый чемпионат мира. В них сообщается, что российские и белорусские спортсмены не могут принять участие в этих турнирах по причине того, что итальянцы и немцы не могут обеспечить безопасность. Поэтому мы не получим приглашения на эти соревнования", - приводит слова Костоглода ТАСС.

Ранее Международная федерация гребли на байдарках и каноэ заявила о том, что спортсмены из России и Беларуси допущены до международных турниров в нейтральном статусе. Однако до сих пор критерии допуска еще не выработаны.