В ВФЛА заявили, что все сильнейшие белорусские легкоатлеты приедут на чемпионат России

"На чемпионат России в Челябинске планируют приехать все сильнейшие белорусские легкоатлеты, - сказал Иванов. - На сегодняшний день на наши соревнования заявлены более 30 спортсменов из Белоруссии. Их приезд в Челябинск сделает чемпионат России еще более зрелищным. Мы уверены, что наши гости будут очень тепло встречены зрителями на трибунах".