Выступающая за Сирию российская гимнастка выиграла золото Панарабских игр

Сменившая гражданство российская гимнастка Анастасия Максимова принесла Сирии золото Панарабских игр-2023. Об этом сообщается на сайте турнира.

16-летняя Максимова показала лучшее выступление в многоборье и выиграла турнир, заработав 49,233 балла за четыре упражнения. Второе место с 45,700 балла заняла Фатма Бухатем из Алжира. Замкнула тройку сильнейших ее соотечественница Лахна Салем (44,733 балла).

Ранее появилась информация об участии семи российских спортсменок в Панарабских играх под флагом Сирии. В Министерстве спорта России подтвердили смену гражданства только двух спортсменок — Максимовой и дзюдоистки Миланы Мугу — и назвали остальную информацию не соответствующей действительности.

Панарабские игры-2023 проходят в Алжире. Соревнования стартовали 5 июля и продлятся по 15 июля.