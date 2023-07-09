Ласицкене не выступит на Кубке России по легкой атлетике

"Реабилитация идет по плану, но когда Маша сможет набрать форму, пока неизвестно, - сказал Габрилян. - На Кубке России она не сможет выступить. Что касается возможности ее участия в чемпионате страны, то я загадывать не хочу. Если позволит самочувствие и подготовка, то она, конечно, выступит".