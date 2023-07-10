World Athletics пока не приняла решение о проверке наличия у Бубки бизнеса в РФ

Независимая панель Всемирной легкоатлетической ассоциации пока не приняла решение по поводу проведения проверки о наличии у первого вице-президента World Athletics и члена МОК от Украины Сергея Бубки бизнеса в России. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе организации.

Там заявили, что не имеют «возможности проверить» информацию о наличии у Бубки бизнеса в РФ.

«Поэтому мы советуем обратиться напрямую к первому вице-президенту, чтобы получить ответ по конкретным обвинениям», — добавили в пресс-службе.

Также там отметили, что в августе у Бубки членство в World Athletics закончится.

«Независимая панель проверки World Athletics решит, будет ли она заниматься этой информацией. Украинская федерация легкой атлетики выдвинула олимпийскую чемпионку 2008 года в семиборье Наталью Добрынскую на выборы на конгрессе ассоциации в Будапеште», — заключили в пресс-службе.