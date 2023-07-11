Южноафриканская бегунья выиграла в Европейском суде по правам человека

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Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Кастер Семеня выиграла дело о дискриминации из-за уровня тестостерона в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает Reuters.

ЕСПЧ постановил, что апелляция бегуньи против правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) не была рассмотрена должным образом. Суд установил, что спортсменке не предоставили достаточные институциональные и процессуальные гарантии в Швейцарии, чтобы позволить эффективно рассмотреть ее жалобы.

В 2020 году Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Семени на запрет участвовать в соревнованиях для спортсменок с повышенным уровнем тестостерона. Бегунья назвала правило по контролю тестостерона попыткой «помешать ей оставаться той, кем она является».

В феврале 2019-го World Athletics ввела новое правило для легкоатлеток, выступающих в беге на дистанциях от 400 метров: их уровень тестостерона не должен превышать пяти наномоль на литр. CAS утвердил нововведение, после чего Семеня была вынуждена медикаментозно снижать уровень тестостерона в организме.