На Украине вынесли решение по наказанию для Сергея Бубки из-за России

«Некоторые начали обвинять во лжи, меня спрашивали, есть ли у меня доказательства. Да, те доказательства, которые есть, в публичном доступе. Некоторых очень злило, что я немножечко лезу туда, куда мне не надо. Затем предложили ещё одну теорию, что этим расследованием нас отвлекают от общей массы, после этого обвинили меня в «широком мышлении». Такую критику я принимаю. Наш НОК снова пытается отмолчаться, полностью игнорируя ситуацию… Доверие к украинскому спорту падает, в результате чего объёмы гуманитарной и другой помощи тоже будут уменьшаться», – написал Гераскевич в своём телеграм-канале.