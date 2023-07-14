Сильнейшая бегунья России на 400 метров пропустила Кубок России из-за экзамена

"Полина не выступит на Кубке России по причине того, что только вчера у нее был последний выпускной экзамен в вузе, - сказала Клевцова. - Она все сдала на отлично и уже прилетела в Москву. Откроем летний сезон на московском турнире "Путь к Олимпу", который пройдет 22 июля на стадионе "Салют-Гераклион".