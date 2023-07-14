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Лысенко выиграл соревнования по прыжкам в высоту на Кубке России

Прыгун в высоту Данил Лысенко в пятницу одержал победу на Кубке России по легкой атлетике. Соревнования проходят в подмосковном Жуковском.

Лысенко выиграл соревнования по прыжкам в высоту на Кубке России
© ТАСС

Спортсмен показал результат 2,33 метра. Второе место занял Илья Иванюк (2,23), третьим стал Никита Анищенков (2,23), оказавшийся ниже из-за большего количества попыток.

Ранее в июле Лысенко выполнил квалификационный норматив на Олимпийские игры 2024 года в Париже (2,33 метра) и повторил лучший результат сезона в мире.

Лысенко 26 лет, на его счету золото зимнего чемпионата мира 2018 года и серебро летнего чемпионата мира 2017 года.