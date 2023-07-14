Прыгун в высоту Лысенко рассказал о выступлении без зрителей

"Я привык к тому, что у нас в России на соревнованиях практически нет зрителей, - ответил Лысенко на вопрос, не обидно ли ему выступать при практически пустых трибунах. - Конечно, нужно популяризировать легкую атлетику всеми возможными способами, привлекать народ. Но пока получается так, как есть. Но самое главное, что близкие рядом, кто-то смотрит и по телевизору".