Российская легкоатлетка рассказала о предложении выступать за Сирию

«Было предложение выступить за Сирию из национального олимпийского комитета этой страны, но я отказалась, хотя оно было выгодным с экономической точки зрения», — заявила спортсменка.

Ранее Полудкина и еще шесть российских спортсменок были заявлены как представительницы Сирии на Панарабские игры 2023 года. На странице турнира их имена были изменены. В Министерстве спорта России подтвердили смену гражданства только двух спортсменок — гимнастки Анастасии Максимовой и дзюдоистки Миланы Мугу — и назвали остальную информацию не соответствующей действительности.