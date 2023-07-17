В США открыли памятник самому быстрому человеку на Земле

В городе Мирамар (штат Флорида, США) прошла торжественная церемония открытия памятника восьмикратному олимпийскому чемпиону по легкой атлетике из Ямайки Усэйну Болту. Об этом сообщает CBS.
Этот памятник стал первым, посвященным Болту в США. В 2017 году первая статуя в честь знаменитого спортсмена была установлена в его родной стране.
«Меня переполняет гордость за то, что мы установили в нашем городе памятник величайшему бегуну всех времен и народов. Этот монумент будет напоминать нашим молодым спортсменам о том, что в жизни можно добиться всего, как и говорил Болт», — заявил вице-мэр Мирамара Александр П. Дэвис.
В 2009 году Болт на чемпионате мира в Берлине установил мировой рекорд в беге на 100 метров, преодолев дистанцию за 9,59 секунды.
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