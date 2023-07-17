В США открыли памятник самому быстрому человеку на Земле

«Меня переполняет гордость за то, что мы установили в нашем городе памятник величайшему бегуну всех времен и народов. Этот монумент будет напоминать нашим молодым спортсменам о том, что в жизни можно добиться всего, как и говорил Болт», — заявил вице-мэр Мирамара Александр П. Дэвис.