Собчак сравнила ситуацию с Исинбаевой с охотой на ведьм

"В России продолжается охота на ведьм, а люди, как мы видим, очень любят составлять "списки предателей". Теперь объявили травлю на Елену Исинбаеву — двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом. Сейчас наверняка появится кто-то вроде певицы Славы, которая использует местоимение "мы" для увеличения значимости и увесистости, и напишет, каким нужно быть правильным патриотом, где жить, и за кого выступать", - написала Собчак.