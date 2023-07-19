Собчак сравнила ситуацию с Исинбаевой с охотой на ведьм

Российская журналистка, ведущая и общественный деятель Ксения Собчак в своем Telegram-канале прокомментировала скандал вокруг олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.
"В России продолжается охота на ведьм, а люди, как мы видим, очень любят составлять "списки предателей". Теперь объявили травлю на Елену Исинбаеву — двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом. Сейчас наверняка появится кто-то вроде певицы Славы, которая использует местоимение "мы" для увеличения значимости и увесистости, и напишет, каким нужно быть правильным патриотом, где жить, и за кого выступать", - написала Собчак.
12 июля испанские СМИ сообщили о том, что спортсменка переехала жить на Канарские острова. В статье отмечается, что Исинбаева ведет сдержанный образ жизни, но проживает в неназванном "роскошном комплексе".
Позже в своем заявлении спортсменка заявила об отсутствии у нее фактических воинских званий в российской армии. В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины. Исинбаева стала чемпионкой Олимпийских игр в прыжках с шестом в 2004 и 2008 годах. Еще через четыре года она завоевала бронзу.