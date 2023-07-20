Кремль сделал заявление об Исинбаевой

"Конечно, спортивная общественность жестко реагирует на заявление Исинбаевой. Так получается, что, не зная, о чем шла речь, мы просто обрушиваемся на спортсменку, которой совсем недавно гордились. Она ничего не осуждала, она никого не критиковала, она выполняет свои функции, где она живет, в конце концов, совершенно не важно. В честь нее столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать", - сказал Песков.