Елена Куличенко: мне желали смерти после победы на ЧЕ

«От русских — ноль негатива, только поздравляли. Очень много было хейта от украинцев и европейцев. Честно скажу: я не ожидала.



Люди узнавали, что я из России, и писали: «Это вообще не честно, русских не просто так забанили, чтобы они потом переходили за другие страны выступать». Самое дикое? Желали мне смерти. Я вообще офигела, абсурд какой-то. Хейтеры будут хейтить, никому не угодить в этой ситуации», — сказала Куличенко.