Власти Волгограда подали в суд на Исинбаеву за пользование парковкой
Мэрия Волгограда подала в суд на олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву иск за пользование подземной парковкой в период с 2019 по 2023 годы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.
«Иск подан к группе лиц, владеющих парковочными местами на территории подземной парковки в Центральном районе Волгограда, но не заключивших договор на пользование земельным участком», — сказали в мэрии.
Там отметили, что требование было принято арбитражным судом Волгоградской области 10 июля. Среди лиц, значащихся в нем, есть Исинбаева. Общая сумма иска составляет более 124 тысяч рублей.
Также указывается, что плата за пользование землей с данных владельцев парковочных мест взыскивалась через суд и ранее. В частности, подобные иски подавались с 2016 по 2019 годы. Ранее Исинбаева заявила, что в сентябре намерена возобновить работу в комиссии МОК.