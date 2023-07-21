Власти Волгограда подали в суд на Исинбаеву

Мэрия Волгограда подала в суд на олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву иск за пользование подземной парковкой в период с 2019 по 2023 годы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

«Иск подан к группе лиц, владеющих парковочными местами на территории подземной парковки в Центральном районе Волгограда, но не заключивших договор на пользование земельным участком», — сказали в мэрии.

Там отметили, что требование было принято арбитражным судом Волгоградской области 10 июля. Среди лиц, значащихся в нем, есть Исинбаева. Общая сумма иска составляет более 124 тысяч рублей.