Вице-чемпионка мира Купцова призвала прекратить травлю Исинбаевой

Вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту Марина Купцова выступила в поддержку двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Она призвала прекратить травлю спортсменки.

«Может, злость, зависть у людей. Но нельзя зачеркивать карьеру человека. Я даже не знаю, кого можно поставить с ней в один ряд», — заявила Купцова.

Легкоатлетка также опровергла утверждения о том, что Исинбаева отреклась от России.

«Если бы не было патриотизма и чувства ответственности за страну — не было бы результатов!» — отметила Купцова.

12 июля издание El Digital Sur сообщило, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. Позднее на своей странице во «ВКонтакте» она написала, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер.