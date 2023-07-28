Легкоатлетка Купцова призвала не обвинять чемпионку Игр Исинбаеву в эмиграции

"Обвинять ее в том, что она за рубежом? Мы всю жизнь за рубеж ездили, это особенность профессии. Когда она приносила медали, то была гордость. Причем она всегда шла с российским флагом! Ее не видели с другим флагом. Тогда она была героиней, а сейчас — только претензии. Дочь Исинбаевой занимается там теннисом. Это же нормально!" - заявила Купцова.