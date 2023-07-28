Легкоатлетка Купцова призвала не обвинять чемпионку Игр Исинбаеву в эмиграции

Российская прыгунья в высоту, вице-чемпионка мира и бывший член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), близкая подруга двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой Марина Купцова заявила, что историю вокруг прыгуньи с шестом пытаются раскачать иностранные СМИ. Ее слова приводит "Спорт-Экспресс".
"Обвинять ее в том, что она за рубежом? Мы всю жизнь за рубеж ездили, это особенность профессии. Когда она приносила медали, то была гордость. Причем она всегда шла с российским флагом! Ее не видели с другим флагом. Тогда она была героиней, а сейчас — только претензии. Дочь Исинбаевой занимается там теннисом. Это же нормально!" - заявила Купцова.
12 июля El Digital Sur написало, что Исинбаева переехала жить в Испанию. 17 июля спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный Олимпийский комитет (МОК). В ходе президентских выборов 2018 года Елена Исинбаева вошла в состав движения Putin Team, основанного хоккеистом "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным. В феврале 2023 года Исинбаева попала на 50 лет в санкционный список Украины.