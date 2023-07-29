Бывшая российская легкоатлетка рассказала о пользе смены гражданства

Бывшая российская прыгунья в высоту Елена Куличенко рассказала о том, как на ее карьеру повлияла смена спортивного гражданства на кипрское. Об этом сообщает Sports.ru.

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По ее словам, то решение принесло ей огромную пользу.

«Считаю себя кипрской спортсменкой. Ведь иначе у меня этого всего не было бы. Да я бы уже завязала!» — заявила Куличенко.

При этом легкоатлетка отметила, что любит Россию, ее семья живет в Москве, а по менталитету она русская.

17 июля Куличенко победила на молодежном чемпионате Европы. Легкоатлетка принесла Кипру первую в истории золотую медаль этого турнира.