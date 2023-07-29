Психолог: Исинбаева искренне не понимает последствий своих слов

«С точки зрения психологии Исинбаева искренне не понимает последствий своих слов. Существует такой термин, как менталитет. Исинбаева уже давно не живет и не работает в России. Всю свою карьеру она провела в западной среде, где и сформировалась как личность. Ей очень сложно воспринимать сегодняшнюю российскую реальность, так как уже давно ее менталитет изменился», — заявил Гущин.