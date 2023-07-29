Психолог: Исинбаева искренне не понимает последствий своих слов

Психолог Гущин заявил, что менталитет чемпионки Игр Исинбаевой давно изменился
Психолог Вадим Гущин заявил, что резонанс, вызванный заявлениями двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, произошел из-за из-за пропасти в менталитете спортсменки и современной российской действительности. Его слова приводит Sport24.
«С точки зрения психологии Исинбаева искренне не понимает последствий своих слов. Существует такой термин, как менталитет. Исинбаева уже давно не живет и не работает в России. Всю свою карьеру она провела в западной среде, где и сформировалась как личность. Ей очень сложно воспринимать сегодняшнюю российскую реальность, так как уже давно ее менталитет изменился», — заявил Гущин.
12 июля El Digital Sur написало, что Исинбаева переехала жить в Испанию. 17 июля спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет (МОК).
27 июля глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Исинбаева два года как дистанцировалась от организации, в котором она является членом исполкома. При этом ОКР не может ее исключить из исполкома, потому что олимпийская чемпионка — член Международного олимпийского комитета.
В ходе президентских выборов 2018 года Елена Исинбаева вошла в состав движения Putin Team, основанного хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
В феврале 2023 года Исинбаева попала на 50 лет в санкционный список Украины.