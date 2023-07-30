Легкоатлетка Конева прокомментировала ситуацию вокруг Исинбаевой

Призерка чемпионата мира: решение Исинбаевой останется только на ее совести
Серебряная призерка чемпионата мира — 2013 в тройном прыжке Екатерина Конева заявила, что ее никак не трогает ситуация, происходящая вокруг двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. Слова атлетки приводит Sport24.
«Это ее жизнь, ее решение, которое останется только на ее совести. Если она так захотела, значит ей это нужно, но осуждать или оправдывать я никого не собираюсь», — сказала Конева.
12 июля El Digital Sur написало, что Исинбаева переехала жить в Испанию. 17 июля спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет (МОК).
18 июля глава Дагестана Сергей Меликов поручил мэру Махачкалы Юсупу Умамову и министерству спорта республики переименовать легкоатлетический стадион имени Елены Исинбаевой из-за отъезда двукратной олимпийской чемпионки в Испанию.