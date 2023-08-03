Бегунья Кривошапка получила травму на чемпионате России в Челябинске

Многократный призёр чемпионатов мира Антонина Кривошапка получила травму на чемпионате России в Челябинске, который стартовал сегодня, 3 августа.

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В предварительном забеге на 400 м спортсменка, представляющая Волгоградскую область, покинула дорожку только с помощью тренеров и медицинского персонала. Она была одним из претендентов на медаль, лучший результат этого сезона у легкоатлетки – 52.25, а личный рекорд спортсменки – 49.16.

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На чемпионате России в Чебоксарах четырёхкратный призёр чемпионатов мира Антонина Кривошапка стала второй, уступив Полине Миллер, представляющей Краснодарский и Алтайский край.