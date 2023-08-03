Ласицкене примет участие в чемпионате России по легкой атлетике

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене примет участие в чемпионате России в Челябинске, сообщил «Матч ТВ» спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Юрий Борзаковский.

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В начале июня Ласицкене выбыла на неопределенный срок из за травмы ахилла. В четверг стало известно, что спортсменка прилетит в Челябинск, Ласицкене планирует принять участие в турнире.

— Маша внесена в заявку на чемпионат России. Она прилетает в Челябинск в четверг вечером и примет участие в турнире, — сказал Борзаковский «Матч ТВ».