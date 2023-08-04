Холмогоров и Прохорец стали чемпионами России в беге на 800 метров

Константин Холмогоров стал победителем в беге на 800 метров у мужчин на чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Челябинске.

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Холмогоров преодолел дистанцию за 1 минуту 46,27 секунды. Второе место занял Сергей Дубровский (1.46,44), опередивший представителя Белоруссии Яна Слому (1.47,38). Бронзу чемпионата России завоевал занявший четвертое место Семен Ионов (1.47,49).

В соревнованиях женщин в беге на аналогичную дистанцию 800 метров победила Мария Прохорец (2.01,84), опередившая Ольгу Родиошкину (2.03,13) и Анастасию Мадышеву (2.03,50).

Артем Примак первенствовал в прыжке в длину с результатом 7,89 метра. Серебро досталось Данилу Чечеле (7,88), бронзу взял Юрий Ожгибесов (7,85).

Виктория Погребняк показала лучший результат в беге на 100 м с барьерами — 13,03 секунды. Второе место у Дарьи Осиповой (13,09), третье — у Алины Бозюковой (13,11).