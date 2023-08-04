Валерия Москвитина стала чемпионкой России в семиборье

На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Челябинске, завершились соревнования женщин в семиборье. Золотую медаль завоевала Валерия Москвитина, набравшая по сумме семи видов 6089 очков. Этот результат – новое лучшее достижение сезона в России.