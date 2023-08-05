Максим Якушев стал чемпионом России в беге на 3000 м с препятствиями

Российский легкоатлет Максим Якушев стал победителем чемпионата России по лёгкой атлетике 2023 года в беге на 3000 метров с препятствиями.

© ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАКСИМА ЯКУШЕВА

Спортсмен, представляющий Свердловскую область, преодолел дистанцию за 8 минут 31,34 секунды. Второе место занял московский спортсмен Юрий Клопцов, результат которого составил 8.34,61. Третьим стал Константин Плохотников, представляющий Краснодарский край и Республику Хакасия. Он финишировал с результатом 8.41,23.

Лучшим среди белорусских спортсменов, который выступают на турнире вне зачёта, стал Дмитрий Иваненко — 8.33,20.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Челябинск 3000 м с препятствиями. Мужчины