Прыгунья Екатерина Конева заявила, что ее карьера проходила в тени

Российская прыгунья Екатерина Конева считает, что ее карьера проходила в тени.

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«Если говорить про внимание, то да, я всегда в тени. Раньше было обидно из-за этого.

Вот даже сейчас у нас есть спортсмены, которые не были там, где была я, не завоевали тех наград, которые у меня. Но преподносят их как королей, раскручивают. Ну, хорошо. Кто-то кого-то пиарит, кто-то кого-то двигает – их дело. Сейчас вообще не обращаю внимания. Но когда-то сильно цепляло, не буду скрывать. Я всегда была как бы в стороне. Ни разу в карьере не было ощущения, что меня по-настоящему ценят. Вот так бывает.

Но сейчас я уже мама – и стало сильно легче. На многие вещи смотрю совершенно по-другому.

После рождения Софьи вообще стала сентиментальной. Могу поплакать. Очень изменилась. В голове не укладывается, как некоторые могут отказываться от ребенка или даже отдать его отцу при разводе. Вот просто не могу вообразить. У меня, наверное, наоборот, гиперопека над ребенком. Софа, кстати, тоже в садик не ходит. Зато на стадионе постоянно.

Мою карьеру разрушили. Но в любом случае я занималась любимым делом, и легкая атлетика не оставила меня ни с чем. Три года назад мне все-таки выделили квартиру в Хабаровске. Да-да, которую постоянно обещали в 2013-2015 годах. Я уже давно ни на что не рассчитывала.