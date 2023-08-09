Олимпийской чемпионке Приваловой объявлена благодарность президента Путина
Первому вице президенту Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирине Приваловой объявлена благодарность президента России Владимира Путина, сообщается на официальном интернет портале правовой информации.
Привалова на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее завоевала золото в беге на 400 метров с барьерами. Она также является серебряным (1992) и бронзовым призером (1992, 2000) Игр.
Почетной грамотой президента России награжден исполнительный директор ВФЛА Борис Гришин, генеральному секретарю организации Александру Черкашину объявлена благодарность главы государства.