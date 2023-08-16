Чемпионка России в прыжках с шестом не дождалась выплат от спонсоров

Чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз в интервью «Матч ТВ» рассказала, что не дождалась выплат по спонсорскому контракту от экипировщика.

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Кнороз 4 августа стала чемпионкой России в прыжках с шестом. Она преодолела планку на высоте 4,62 метра. Кнороз также является обладательницей лучшего результата сезона в России. В июне на соревнованиях в Чебоксарах она преодолела планку на высоте 4,75 метра.

— Сейчас рубль падает, а экипировка вся зарубежная. Шиповки сейчас стоят 30 тысяч. Для вас это проблема?

— Я с такой проблемой не сталкивалась. У меня полно шиповок и другой экипировки. Я сама себе ее не заказывала.

— Турецкий бегун Рамиль Гулиев привозил российским спринтерам шиповки из Турции по их просьбе.

— Круто, что такая помощь есть. Если мне что то понадобится, я думаю, что тоже найду — где достать. Но сейчас, повторюсь, у меня не таких проблем. Шиповок — полно.

— Это запасы от спонсорского контракта?

— Да, у меня был личный контракт с зарубежным брендом. Какие у меня сейчас отношения с этой компанией? Никаких.

— То есть они просто сказали: «Спасибо за сотрудничество, Полина»? Или ничего не сказали?

— Просто не продлили сотрудничество. Получилось так, что это был канун Нового года (2023 го), и я очень ждала поступления спонсорских денег, а они за 20 дней до этого просто прислали мне извещение, что не продлевают со мной контракт.

— И ничего не выплатили?

— Нет.

— Было ли желание пойти в суд?