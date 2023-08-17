Сергей Бубка покидает пост вице‑президента World Athletics

Олимпийский чемпион в прыжках с шестом, шестикратный чемпион мира Сергей Бубка покидает пост вице президента Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

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Как сообщает пресс служба организации, на 54 м конгрессе World Athletics в Будапеште на должность вице президентов были избраны Химена Рестрепо из Чили, Рауль Чападо (Испания), Адилле Сумаривалла (Индия) и Джексон Тувей (Кения). Ранее источник Inside The Games сообщал, что украинец Бубка не выдвигал свою кандидатуру на прошедших выборах. Он занимал пост первого вице президента организации с 2015 года.

Бубка завоевал часть своих наград (в том числе олимпийское золото) в составе сборной СССР по легкой атлетике. Владел мировыми рекордами в прыжке с шестом в закрытых помещениях (с 1993 по 2014 год) и на открытых аренах (с 1994 по 2020 год).