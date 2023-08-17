В World Athletics усомнились в возможности участия россиян в Олимпиаде

"К сожалению, я не вижу шансов [на участие россиян в Олимпийских играх в Париже], - сказал Коу. - Совет [World Athletics] принял такое решение, я буду удивлен, если в этой ситуации будет какой-либо сдвиг. Конечно, мы будем наблюдать за ситуацией, у нас есть рабочие группы, но, к сожалению, сейчас это выглядит так".

"Я думаю, мы приняли правильное решение как международная федерация, но оно было принято благодаря оперативной группе, мы не просто закрыли дверь и сказали "вы отстранены". Мы работаем ближе с Российским антидопинговым агентством, продолжаем работать с ними, чтобы понять, что они могут вновь быть представлены в качестве чистых атлетов. Эта работа будет продолжена. Было много критики даже со стороны Международного олимпийского комитета, но было важно то, что у нас был процесс, за которым стояла наша ассоциация", - добавил он.