Все самое интересное о ЧМ-2023 по легкой атлетике

Внимание болельщиков будет приковано к Елене Куличенко, выступающей под нейтральным флагом. Но и без неё будет на кого посмотреть!

© Чемпионат.com

Где пройдёт чемпионат мира?

Видео дня

Одно из главных спортивных событий в 2023 году состоится с 19 по 27 августа в столице Венгрии Будапеште. Пандемия коронавируса и перенос Олимпийских игр в Токио привели к тому, что чемпионат мира пройдёт второй год подряд.

Специально для главного легкоатлетического турнира в Венгрии построили новый стадион. Он расположился на восточном берегу Дуная на юге Будапешта. Арена может вместить 35 тысяч зрителей. Там пройдут почти все соревнования. Только шоссейные трассы для марафонского бега и спортивной ходьбы будут пролегать по улицам города.

Сколько комплектов наград будет разыграно?

В Будапеште атлеты разыграют 49 комплектов наград. Ровно столько же, сколько и на ЧМ-2022 в Юджине. Второй раз в истории будет проведена смешанная эстафета 4×400 м. И во второй раз в истории не будет соревнований по спортивной ходьбе на 50 км. Старт, с которого и начались чемпионаты мира по лёгкой атлетике в 1976 году, заменили на дистанцию в 35 км.

Сможет ли Могучих стать чемпионкой?

Украинка Ярослава Могучих после яростной битвы с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио была главной претенденткой на то, чтобы в отсутствие главной конкурентки вообще выиграть все старты в женских прыжках в высоту.

Но пока не получается. На ЧМ-2022 Могучих проиграла австралийке Элеанор Паттерсон. А в июне нынешнего года прервалась серия Ярославы из 14 побед на турнирах. Лидерство в сезоне перехватила другая австралийка Никола Олислагерс, которая в прошлом году в Юджине прыгала всего на 1,96 м и радовалась личному рекорду. Теперь же у Олислагерс личник 2,02 м – так высоко в сезоне больше никто не прыгал.

Сможет ли Могучих преодолеть все проблемы и взлететь к золоту? За месяц до ЧМ-2023 украинка взяла паузу, чтобы подготовиться к главному старту сезона.

С какой причёской стартует ямайская суперзвезда?

Женская стометровка на чемпионате мира выглядит гораздо представительнее по именам, чем мужская. И заруба на королевской дистанции у девушек обещает быть просто нереальной.

Основные претендентки на победу – американка Ша’Карри Ричардсон, ямайка Шерика Джексон и ивуарийка Мари-Жозе Та Лу. Все три спортсменки показывали в текущем сезоне великолепные результаты и дарили болельщикам очень плотную и красивую борьбу.

А где же Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, пятикратная и действующая чемпионка мира на этой дистанции? Ямайская суперзвезда пропустила бóльшую часть сезона из-за травмы. Но она всегда на главных стартах показывала феноменальный бег. И главный вопрос – с какой причёской она выйдет на старт на этот раз? От Шелли можно ожидать чего угодно.

Кто победит — чемпион или рекордсмен?

Одним из главных противостояний обещает стать битва в мужском стипльчезе между рекордсменом мира 22-летним эфиопом Ламехой Гирмой, побившим достижение почти 20-летней давности, и олимпийским чемпионом, чемпионом мира из Марокко Суфьяном Эль-Баккали.

На прошлом чемпионате более опытный Эль-Баккали опередил Гирму в невероятно медленном тактическом забеге, вырвав победу на финише. Но сейчас, кажется, оба готовы выбегать из восьми минут.

Будет ли польский гигант вновь вымаливать медаль?

Одной из интриг предстоящего чемпионата мира станет мужской финал в метании молота. Пять чемпионатов подряд побеждал поляк Павел Файдек. И он замахивается на шестую победу. Правда, в нынешнем сезоне молот у него далеко не летит, но дело не только в подготовке.

Файдек каким-то образом именно на главном старте умудряется подавлять соперников, имеющих более высокие результаты по сезону. Но сейчас сбросить его с трона твёрдо намерен соотечественник Войцех Новицкий, который метал в нынешнем сезоне почти на четыре метра дальше. Олимпийский чемпион Новицкий никогда не становился чемпионом мира. Возможно, если потребуется, он вновь, как и в 2019-м в Дохе, будет вымаливать медаль, упирая на «моральные страдания».

Будут ли мировые рекорды?

Конечно, болельщики будут ждать от чемпионата мира мировых рекордов. В каких дисциплинах они могут быть? Возможно, как и в прошлом году, взлетит на космическую высоту в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис. В Юджине он прыгнул на 6,21 м. В феврале 2023-го ему покорилась высота в 6,22 м. Но в нынешнем сезоне Арман пока далёк от этих достижений. Хотя в шесте могут быть любые неожиданности.

Суперзвезда бега на средние дистанции кенийка Фаит Кипьегон в текущем сезоне била один рекорд за другим, установив новые достижения на 1500 м, миле и 5000 м. Миля в число дистанций чемпионата мира не входит, но там, где Кипьегон будет стартовать, можно ждать рекордов.

Норвежец Якоб Ингебригтсен в прошлом году сенсационно проиграл на полуторке Джейку Уайтману, но британец пропускает ЧМ-2023 из-за травмы. Ингебригтсен настроен не просто стать наконец чемпионом мира на своей коронной дистанции, но и побить мировой рекорд марокканца Хишама Эль-Герружа, который держится уже четверть века.

А россияне участвуют?

Российские легкоатлеты отстранены от всех международных соревнований. Глава международной федерации лёгкой атлетики Себастьян Коу с упоением повторяет, что не собирается возвращать наших атлетов.

Наши сильнейшие атлеты с 17 по 19 августа будут участвовать в финале серии «Королева российского спорта», который пройдёт в Екатеринбурге.

Но одна россиянка в Будапеште всё же выступит. Правда, бывшая. Прыгунья в высоту Елена Куличенко ещё с 2021 года представляет Кипр, а нынешним летом победила на молодёжном чемпионате Европы и Универсиаде в Китае.

Где смотреть соревнования?