Сергей Бубка покинул совет World Athletics на фоне критики за связи с Россией

Олимпийский чемпион Сергей Бубка покинул совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что легендарный прыгун с шестом Сергей Бубка был членом совета международной федерации более 20 лет. После начала спецоперации на Украине его стали критиковать за нейтральную позицию по отношению к конфликту, а также за наличие компании в ДНР.

В четверг, 17 августа, в Будапеште прошел конгресс World Athletics. Президентом был переизбран британец Себастьян Коу. Также был выбран новый состав совета.

Бубка, на фоне скандалов в прессе, не выставил свою кандидатуру на должность первого вице-президента организации, которую занимал с 2015 года.