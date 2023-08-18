Бутов оценил наследие чемпионата мира по легкой атлетике в Москве

Бутов заявил, что люди стали главным наследием чемпионата мира по легкой атлетике в Москве
Завершившийся десять лет назад московский чемпионат мира по легкой атлетике оставил после себя большое наследие, несмотря на последующие допинговые скандалы в этом виде спорта. Такое мнение высказал ТАСС спортивный директор чемпионата мира 2013 года Михаил Бутов.
Чемпионат мира по легкой атлетике, который проходил в Москве с 10 по 18 августа 2013 года, был для России первым соревнованием такого высокого уровня. В спорткомплексе "Лужники" выступали сильнейшие легкоатлеты мира, включая многократного олимпийского чемпиона в спринтерском беге Усэйна Болта из Ямайки.
"Такие события, как чемпионат мира по легкой атлетике 2013 года, не могли пройти бесследно для нашей страны, - сказал Бутов. - Поэтому говорить, что тот турнир не оставил после себя никакого наследия, было бы абсолютно неправильно. Если я стану выделять для себя составляющие этого наследия, то на первое место поставил бы людей. Мы на протяжении пяти лет до начала чемпионата мира готовили персонал для его обслуживания".
"Прежде всего речь идет о судьях, ведь к 2008 году картина по возрастному и количественному составу была очень грустной. Мы выделили немало денег на обучение судей, и все это было сделано не зря. Было подготовлено более 300 судей, в основном молодого и среднего возраста. Все они не только прекрасно отсудили чемпионат мира, но и потом отлично работали на протяжении долгих лет", - добавил собеседник ТАСС.
Бутов считает, что благодаря чемпионату мира в России появились квалифицированные спортивные менеджеры, которых тогда очень не хватало.
"Есть определенные стандарты менеджмента в мире, которые существуют не только в спорте, но и в других сферах экономики и бизнеса. Они не придуманы кем-то за рубежом, они созданы опытом и теми научными знаниями, которые накопило человечество. Мы на протяжении многих лет были изолированы от всего этого, но десятые годы этого века в российском спортивном менеджменте стали периодом массового накопления знаний и опыта", - отметил спортивный директор турнира.
"И речь идет не только о чемпионате мира по легкой атлетике, но и о зимних Олимпийских играх и о мировом первенстве по футболу. Чемпионат мира по легкой атлетике случился первым, и мы поделились в определенном плане своим опытом проведения с другими крупными спортивными мероприятиями", - добавил Бутов.
Инвентарь, доверие и эмоции
"На второе место в списке наследия я поставил бы инвентарь и оборудование. Его к чемпионату мира было приобретено довольно большое количество как для самих соревнований, так и для тренировок. Москва продолжает жить безбедно, пользуясь инвентарем, купленным более 10 лет назад, и не только Москва", - заметил собеседник ТАСС.
"Третье место - это доверие к нам со стороны международной федерации, мы отлично провели тот чемпионат мира и очень профессионально готовились к нему. Я думаю, что благодаря этому международная федерация верила нам гораздо дольше, чем то могло бы быть, если тот турнир мы бы не проводили. В Международной ассоциации легкоатлетических федераций понимали, что мы такие масштабные соревнования умеем проводить, может быть, даже лучше всех. И осознание наших возможностей давало возможность на протяжении более долгого времени находить взаимопонимание", - сказал Бутов, который в августе 2015 года был избран членом совета международной федерации.
Собеседник ТАСС напомнил, что первые признаки допинговых проблем в российской легкой атлетике проявились в период финальной подготовки к чемпионату мира - 2013.
"И укрепившееся после московского чемпионата мира доверие давало нам больший простор для действий. Другой вопрос, как этим мы воспользовались. Не будь успешного московского чемпионата мира, кто знает, поехала бы сборная России на следующее мировое первенство, которое проходило в августе 2015 года в Китае", - отметил Бутов.
"После такого турнира, как чемпионат мира, остаются не только материальные ценности. И если говорить о соревнованиях как о событии, то главное, что остается, это эмоции, моменты. Мне на всю жизнь врезалась в память последняя попытка украинского прыгуна в высоту Богдана Бондаренко, когда он попросил тишины у трибун, и зрители замолкли. Я с самой верхней трибуны слышал, как он хлопал себя по ногам и настраивался на прыжок, и у меня мурашки тогда пробежали", - сказал спортивный директор турнира.
"Про остальное наследие чемпионата мира - 2013 мне сейчас трудно говорить, потому что я сейчас не работаю во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Конечно, у меня есть свой взгляд на то, что происходит сейчас в нашей легкой атлетике, но мои многократные изложения ни к чему не привели", - заметил Бутов.
Собеседник ТАСС считает, что допинговый скандал, который обрушился на российскую легкую атлетику в ноябре 2015 года, не мог не отразиться на наследии чемпионата мира.
"Он перечеркнул достижения многих спортсменов и их тренеров. Организаторы соревнований из-за отсутствия иностранных спортсменов тоже фактически получили запрет на профессию", - сказал Бутов.
Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. ВФЛА вернула себе членство в World Athletics только в марте 2023 года, однако российские спортсмены пока не могут принимать участие в соревнованиях под эгидой международной организации из-за ситуации на Украине.
Почему легкая атлетика проиграла футболу в битве за "Лужники"
"О том, что "Лужники" вскоре станут чисто футбольным стадионом мы знали еще до чемпионата мира по легкой атлетике. Могу сказать, что мы боролись за его сохранение, писали письма и пытались доказать важность этого объекта, который является олимпийским стадионом. А олимпийский стадион не бывает без легкой атлетики. Но тогда было принято другое решение", - отметил Бутов.
Вскоре после окончания чемпионата мира по легкой атлетике Большая спортивная арена "Лужники" была закрыта на капитальную реконструкцию к футбольному мировому первенству 2018 года. В результате стадион лишился беговых дорожек, а трибуны стали располагаться вплотную к футбольному полю.
"Но зато нам удалось отстоять Южное ядро, где много лет тренировались наши легкоатлеты. Перед чемпионатом мира мы сделали Южное ядро объектом, где можно проводить соревнования уровня чемпионата мира. Там есть нужное количество секторов, там правильное покрытие, правильное расположение, девять беговых дорожек. Единственный минус - малая вместимость трибун, а все остальное готово к проведению самых серьезных международных соревнований", - заключил Бутов.