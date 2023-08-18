Бутов оценил наследие чемпионата мира по легкой атлетике в Москве

"Третье место - это доверие к нам со стороны международной федерации, мы отлично провели тот чемпионат мира и очень профессионально готовились к нему. Я думаю, что благодаря этому международная федерация верила нам гораздо дольше, чем то могло бы быть, если тот турнир мы бы не проводили. В Международной ассоциации легкоатлетических федераций понимали, что мы такие масштабные соревнования умеем проводить, может быть, даже лучше всех. И осознание наших возможностей давало возможность на протяжении более долгого времени находить взаимопонимание", - сказал Бутов, который в августе 2015 года был избран членом совета международной федерации.